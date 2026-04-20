知らない子どもに、ヤギに間違われてしまったという大型犬。その姿は、あまりにも個性的で…？投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、大型犬のヘアスタイルに爆笑する人が続出しています。 【動画：知らない子どもに『ヤギだー！』と間違われた大型犬→思わず二度見する『個性的なカット』】 子どもにヤギに間違われた大型犬 TikTokアカウント「yyy777sss」に投稿されたのは、スタンダードプードルの