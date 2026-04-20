JR東日本は20日午後4時53分頃に発生した東北地方を震源とする最大深度5強の地震で、東北新幹線は一時的な停電が発生し、運転を見合わせていて、再開見込みは立っていないということです。東京～八戸間での運転再開は準備を行っているということです。（20日午後6時45分現在）東北新幹線で運転を見合わせているのは以下の区間です。・東京駅～新青森駅間津波警報が出されているため、八戸～七戸十和田駅間では、