王林が4月19日、『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』のオフショットを自身のInstagramに投稿した。 （参考：【画像】王林、可愛い&クールな衣装に「スタイルいいから何でも似合う」） 王林は「ありがとうございました‼︎ぜんぜん 雰囲気のちがう2人の王林でしたっ」とコメントし、同日に着用した2パターンのコーデを披露。黄色のTシャツにデニムライクなセットアップのほか、サン