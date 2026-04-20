地震のニュースです。きょう午後４時５３分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり、現在、岩手県と、青森県と北海道の一部に津波警報が出ています。 【写真を見る】山形県内では最大震度4を観測三陸沖を震源とする地震発生青森県で最大震度5強鉄道や空の便への影響は？ 青森県では最大震度５強を観測しました。山形県内では村山や庄内で最大震度４を観測しました。 気象庁によりますと、きょう午後４時５３分ごろ、青