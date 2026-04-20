20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード7.5の強い地震がありました。北海道や岩手に【津波警報】が出ています。 20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする強い地震が発生し、青森県で震度5強、岩手県や宮城県でも震度5弱を観測しました。この地震により、北海道や岩手・青森に【津波警報】が出ています。県内は、長岡市や新発田市、新潟市中央区や新潟市東区などで震度3を観測しました。 東京電力