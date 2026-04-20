明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、18日にFC今治と対戦。頼れる外国人選手たちの活躍で、7試合ぶりに90分での勝利をあげました。 法人設立30周年を記念する一戦は、ホームにFC今治を迎えました。アルビは前半から主導権を握ります。5分、フリーキックを獲得するも惜しくも入らず･･･その後もチャンスを演出します。21分にはモラエス、38分には大西、さらにその1分後には若月が何度もゴ&#