プロ野球2軍・オイシックス新潟アルビレックスBCは、週末に日本ハムとの3連戦に臨みました。18日は、主砲と開幕投手が活躍も逆転負けを許しました。 長岡市の悠久山球場で行われた一戦。試合は2回、元ヤクルトの中山が今シーズン初ホームランで先制します。さらに3回ウラ、オイシックスは2アウト2塁1塁のチャンス。ここで日本ハムのマウンドには、巨人から現役ドラフトで移籍した佐渡市出身の菊地大稀。地元・新