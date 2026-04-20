この週末は様々なスポーツの話題がありました。フラッシュで一気に振り返ります。 『3戦2勝の好発進！』――― 新潟市出身のプロゴルファー・高橋彩華が、19日に行われたバンテリンレディス最終日で圧巻の活躍です。 この日5つのバーディーを奪うと、2打差のトップで迎えた最終18番。パーでフィニッシュし、2週前のヤマハレディースに続き優勝。直近3戦2勝で年間