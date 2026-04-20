2027年春の統一地方選に向け、参政党石川県連は20日、現職と新人あわせて最低でも12人の候補者を擁立する方針を示しました。国政選挙での躍進を追い風に、地方議員数の積み増しを図りたい考えです。参政党県連は20日、会見を開き、2027年春の統一地方選で全国に600人を擁立する党の構想を発表しました。石川県内では前回の衆議院選挙で比例得票率が高かった金沢市、小松市、野々市市、津幡町、内灘町の5つを重点選挙区と位置づけ、