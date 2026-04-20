20日の石川県内は各地で気温が上がり、夏先取りの暑さとなりました。小松では28.6度と全国1位タイの暑さとなったほか、金沢や七尾では今シーズン初めて夏日を観測しました。沖縄県多良間村と並んで全国1位の暑さとなった小松市は、最高気温は28.6度と平年より10度以上高く今シーズン一番の暑さとなりました。街の人「今日暑いですよ、体感的に30度くらいかと思った。立ってるだけで暑いです今日は」各地で夏先取りの暑さとなった20