◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神伊原陵人投手▽ＤｅＮＡデュプランティエ投手▽巨人山瀬慎之助捕手、丸佳浩外野手▽ヤクルト増居翔太投手、モイセエフニキータ外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽日本ハム池田隆英投手、吉田賢吾捕手、水谷瞬外野手▽オリックス佐藤一磨投手▽楽天藤井聖投手▽西武秋山俊外野手