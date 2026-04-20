タレントのマツコ・デラックスが２０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。学校給食の過去と現在について私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、福岡市が市立小中学校の給食について「牛乳は和食と合わない」との声が一部であがったため、月に１度、牛乳の提供をやめ、緑茶など他の飲料に変える取り組みを始めたという