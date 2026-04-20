地震による停電の状況です。地震発生直後におよそ200軒の停電が発生した岩手県平泉町では、現在、およそ90軒で停電が続いています。東北電力によりますと、復旧の見通しは午後8時ごろだということです。北海道や関東で停電は発生していません。