イスラエル軍は20日、レバノン南部で活動していたイスラエル兵士がキリスト像を損壊したと明らかにしました。SNS上に19日、兵士とみられる人物がキリスト像の顔面にハンマーのようなものをたたきつける写真が投稿され、波紋が広がっていました。これについてイスラエル軍は20日、調査を行った結果、画像に写る人物はレバノン南部で活動していたイスラエル兵士だと判明したと明らかにしました。さらに、イスラエル軍は、「この事案