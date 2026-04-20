保守系団体「皇室の伝統を守る国民の会」が開いた集会であいさつする自民党の麻生副総裁＝20日午後、東京都千代田区日本会議などが参加する保守系団体「皇室の伝統を守る国民の会」は20日、東京都内で集会を開き、皇族数確保に向けた皇室典範改正を今国会で実現するよう訴えた。声明を発表し、確保策の主要2案に関し「既に主要政党間で幅広い合意が成立している」と指摘。国会の結論を早期に取りまとめるよう求めた。自民党など