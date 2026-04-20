政府は20日、東シナ海の日中中間線の中国側に、中国が新たな構造物を設置したと発表した。ガス田開発に向けた動きとみられる。外務省の金井正彰アジア大洋州局長が在日中国大使館の施泳次席公使に強く抗議。2008年のガス田共同開発に関する合意に基づいて早期に交渉を再開するよう求めた。外務省によると、中国は中間線の中国側に掘削施設の建造を進めており、確認された構造物は23基目となった。