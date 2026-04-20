Ｇ大阪は２０日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節・Ｃ大阪戦（１１日・パナスタ）で負傷したＤＦ半田陸について、左膝の前十字じん帯損傷と外側半月板損傷であることを発表した。全治は明らかにしていない。右サイドバックの半田は、開幕節から第１０節まで全試合に出場してきたが、Ｃ大阪戦で前半３５分に負傷交代。アジアチャンピオンズリーグ２準決勝・バンコクユナイテッド第２戦（１５日・タイ）や、リーグ岡山戦（１