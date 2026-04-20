春ドラマが今年も豊作！Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、今期ドラマ原作の品ぞろえも充実している。ドロドロとした愛憎渦巻く恋愛ドラマに、プロが輝くお仕事ドラマも！本記事では、今期ドラマ一覧を紹介！作品によってはオトクに読めるものもあるので、ぜひ原作も履修して作品により深く触れてみてはいかがだろうか。DINKsのトツキトオカ■さばの缶づめ、宇宙へいくさばの缶づめ、宇宙へいく「宇宙食、