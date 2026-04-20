6人組ボーイグループTWSの初のVRコンサートツアー『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』の日本での開催が決定した。東京・大阪の2都市の映画館で上映予定で、東京は5月16日（土）〜6月24日（水）、大阪は6月19日（金）〜7月2日（木）の期間で開催する。【写真】TWS・ドフン、“変装なし”で東京満喫『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』はこのためだけに撮影した映像を、公演最前列を超える近さで味わうことができる「あなたとTWSだけの特別な公