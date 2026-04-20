高松地方裁判所 複数の男性に振り込ませた財産を隠したとして、破産法違反の罪に問われた女の初公判が高松地方裁判所で開かれました。 起訴状などによりますと善通寺市の無職の女（44）は息子名義で口座を開設し、知人男性に結婚の意思を伝えるなどして約1500万円を振り込ませました。 2025年2月に破産開始の決定を受けたにもかかわらず、2025年9月と12月、破産管財人に口座の説明を拒んだり、うそをついたりして、財産