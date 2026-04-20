【threezeero：「ロボ道 98式特型指揮車/99式特型レイバーキャリア」ラジコン機能 搭載中止】 4月20日 発表 threezeeroは、ミニカー「ロボ道 98式特型指揮車/99式特型レイバーキャリア」において、ラジコン機能の搭載中止を発表した。 今回同社公式Xアカウントにて本内容を発表しており、現在開発中の「ロボ道 98式特型指揮車」と「ロボ道 99式特型レイバーキャリア