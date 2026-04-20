別れ話は、誰にとってもつらいもの。できることなら避けたいけれど、それでも前に進むためには、きちんと向きあう必要があります。今回は、別れ話をするときに気をつけたいポイントを体験談やインタビューをもとにご紹介します。自分の気持ちを正直に伝えるためのヒントを探してみてください。タイミングと場所をしっかり選ぶ別れ話は、感情が大きく動くセンシティブな話題。どんなタイミングで、どこで伝えるかはとても大切です。