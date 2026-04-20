現役引退を発表したパリオリンピックレスリング金メダリストの櫻井つぐみさん。ふるさとの高知県香南市で、指導者としての活動をスタートしました。4月18日、香南市で開かれたレスリングの体験教室。指導したのは、地元出身でパリオリンピックレスリング金メダリストの櫻井つぐみさんです。櫻井さんは4月3日、選手としての引退を発表しました。パリオリンピック前と比べて選手を続ける気持ちにギャップを感じたことが、引退