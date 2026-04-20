5月に開かれる高知ユナイテッドSCのホーム戦に向けて4月20日、高知市の交差点に試合のPR看板が設置されました。20日、高知市の県庁前交差点に登場したのが、5月17日に高知ユナイテッドがホームで戦う愛媛FCとの試合をPRする看板です。この試合は、高知県の冠試合として開かれ5000人の来場を目標に、県内の小学生は入場料を無料にするなど、さまざまなイベントが企画されています。試合当日、先着3000人に配られるオリ