青森県風間浦村では、風間浦村役場によりますと、いまのところ人的・建物被害ともに確認されていないということです。風間浦村の全世帯に避難指示が出ていて、下風呂地区、桑畑地区、易国間地区、蛇浦地区の4か所で避難所が開設されています。避難所には、20日午後5時時点ですでに253人が避難しているということです。