総務省消防庁によりますと、三陸沖を震源とする地震で、北海道と青森県、岩手県、宮城県、福島県のおよそ15万6000人あまりに避難指示が出ているということです。午後6時現在、けが人や建物の被害については、現在確認中だということですが、重要施設の被害に関する報告はない、ということです。