北海道浦河町では避難所を6カ所開設し、午後5時45分の時点で合わせて872人が避難しているということです。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子えりも町では全域に避難指示を出し、町内の19カ所に避難所を開設しています。50人ほどが避難しているということです。様似町では、避難所を19カ所設置していて、すでに避難している人もいるということです。いずれの町もけが人や建物などの被害は報告されていません。（ANN