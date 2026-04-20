地震による、コンビニ、スーパーへの影響です。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子セブン‐イレブンは、現時点では人や建物への被害は確認されていないとしています。津波警報や注意報が出ている沿岸部の店舗では避難のため一部休業している店舗もあるということです。ファミリーマートとローソン、大手スーパーのイオンは店舗への影響などを現在、確認しています。（ANNニュース）