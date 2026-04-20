全日本空輸と日本航空の旅客機＝12日、羽田空港全日本空輸（ANA）と日本航空（JAL）は20日、国際線で課す燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）について、通常よりも1カ月前倒しで5月発券分から大幅に値上げすると発表した。イラン情勢の悪化で燃料価格が急激に変動したことを踏まえて算定ルールを改め、直近の航空燃料の価格を反映しやすくした。5、6月に発券する北米・欧州行きの便は、両社とも片道で5万6千円となる。燃油サ