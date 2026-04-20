２０日午後４時５３分頃、青森県階上町で震度５強を観測した地震で、総務省消防庁によると、盛岡市と青森県東北町で計２人が転倒してけがをした。午後８時１５分現在、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県の計１３市２１町６村の８万７８４２世帯、１８万２１８１人に避難指示が出されている。地震発生を受け、青森県と岩手県は災害対策本部を設置した。