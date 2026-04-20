女優の三吉彩花（29）が20日、自身のインスタグラムを更新。タトゥーを入れたことを公表した。6月18日に30歳の誕生日を迎える三吉は、英語で長文のメッセージを投稿し、「30歳で人生の新しい章を始めようと考えたとき、タトゥーが思い浮かびました。それは、自分らしく生きるという私の決意の証です」と説明。背中から腰にかけて花のモチーフをあしらったタトゥーを入れたことを明かした。続けて「このタトゥーはもう一人の