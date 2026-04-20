青森県で最大震度5強を観測した地震と津波警報をうけ北海道、青森など6万世帯以上に警戒レベル4の「避難指示」が出ています。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子総務省消防庁によりますと午後5時半時点で北海道、岩手県、宮城県、福島県の12の自治体の6万1067世帯12万8471人に対し警戒レベル4の「避難指示」を出し、危険な場所からの全員避難を呼びかけています。（ANNニュース）