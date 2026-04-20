新幹線の情報です。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子東北地方で発生した最大震度5強の地震を受け、東北新幹線は東京から新青森の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。秋田新幹線と山形新幹線でも全線で運転を見合わせています。空の便の情報です。全日空では、羽田発ー山形・庄内行きの飛行機が新潟で緊急着陸しました。それ以外の便では影響は出ていません。日本航空では現