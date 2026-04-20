占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。金運アップの雑学について、解説します。金運を上げる食べ物とは？金運を高めるためには、何を食べればいいのでしょうか？ この問いかけにパッと答えられる人は、かなり感度が上がっています。もし、何一つ浮かばないとしたら、無意識に感覚を閉じているということ。実は、私たちは子どもの頃から刷り込まれているのです。ヒントは、「おせち料理」。ほら、「ああ！