和歌山県西牟婁郡白浜町に位置する白浜温泉は、万葉集や日本書紀にも「牟婁の古湯」として記されるなど、1300年以上の歴史を持つ日本屈指の古湯です。有馬温泉、道後温泉と並ぶ「日本三古湯」の1つに数えられ、古くは飛鳥・奈良時代から歴代の天皇や皇族が癒やしを求めて訪れたと言われています。白浜温泉の大きな特徴は、10カ所以上の豊富な源泉を持ち、施設ごとに多彩な湯を楽しめる点にあります。代表的な泉質は炭酸水素塩泉や