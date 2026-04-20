世界初の人型ロボット・マラソンブランド大会となる「2026北京亦荘人型ロボット・ハーフマラソン」の会場で19日、斉天大聖チームのロボット「閃電」が50分26秒（ネットタイム）という成績で優勝した。この成績はウガンダのキプリモが3月にリスボンハーフマラソンで樹立した57分20秒の男子ハーフマラソン世界記録を超えた。人民網が伝えた。ロボット「閃電」は身長169cmで、外観はクールなメカ風デザインを採用し、空力性能と視覚的