女性アイドルグループ・ラフ×ラフの日比野芽奈さんは4月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。「さすがに友達すぎて可愛い」母を公開し、反響を呼んでいます。【写真】ラフ×ラフ・日比野芽奈の「さすがに友達すぎて可愛い」母「姉妹と思われそう」日比野さんは「私のママ、さすがに友達すぎて可愛い」とつづり、2枚の写真を投稿。母と東京ディズニーシーを訪れたようです。1枚目に母の後ろ姿を載せていますが、シースルーのトップ