「これを見ただけで豊橋市民だと分かる」--そんな言葉とともにXに投稿された、謎のハサミのような道具の写真が話題を集めました。その独特なビジュアルから、正体が明かされるまでの間、「見たことのない刃物は、たいてい拷問に使われるやつ」「どう見てもケジメをつけるやつ」など物騒な想像をかきたてるコメントが続出し、ネット上は大喜利状態に―。正解が「うずら卵を割るための専用器具：うずらカッター」だと分かると、驚き