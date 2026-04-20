第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）の第1期オフライン（現地開催）展示会が4月19日に終了しました。展示会では、中国の先進的な産業体系のイノベーション成果が集中的に展示され、海外バイヤーの来場者数は過去最高を記録しました。第1期の展示面積は52万平方メートル、展示ブースは2万5000を超え、出展品数は74万点に上り、電気・機械分野の出展企業の割合は92％を超えました。展示エリアには、AIスマート家電、ドローン
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