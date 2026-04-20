長くて低い超高級サルーンに熱視線2026年4月10日から3日間開催された旧車を中心とするイベント「オートモビルカウンシル2026」で、滋賀県甲賀市にショップを構えるGARAGE 88（ガラージュ・オッタントット）が展示したアストンマーティン「ラゴンダ シリーズ4」は、終始来場者に囲まれていました。その理由は、希少性が高いラゴンダが置かれていたという理由だけでなく、異様とも言える低くて長いプロポーションにあったのは