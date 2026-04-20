黒木華が主演を務め、野呂佳代が共演する月10ドラマ『銀河の一票』が、4月20日よりカンテレ・フジテレビ系でスタートする。 参考：黒木華と野呂佳代の決意みなぎる表情が『銀河の一票』メインビジュアル＆第1話場面写真 本作は、若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く“選挙エンターテインメント”。『しずかちゃんとパパ』（NH