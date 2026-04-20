2016年〜2017年途中まで巨人でプレーしたクルーズ氏【MLB】ロッキーズ 9ー6 ドジャース（日本時間20日・デンバー）ロッキーズの菅野智之投手が19日（20日）、本拠地でのドジャース戦を前に、巨人時代にともにプレーしたルイス・クルーズ氏と再会を果たした。クアーズフィールドでハグをかわす様子に「グッとくる」などとファンも注目している。菅野は一塁ベンチ前でクルーズ氏と笑顔でハグ。通訳を交えて談笑した。クルーズ氏