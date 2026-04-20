現地4月19日、KNVBカップ（オランダ杯）決勝でAZがNECに５−１で勝利。2012-13シーズン以来、５度目の優勝を果たした。一方で初優勝を目ざしたNECは３点ビハインドの分、途中出場のCF小川航基が78分にCKから渾身のヘディングシュートで１点を返し、チームの士気を高めたが、アディショナルタイムに連続失点し、最終的に大差を付けられてしまった。この日、74分間プレーした佐野航大は「俺らが足りなかっただけです。自分たち