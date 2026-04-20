強い揺れのあった青森県では21日（火）午前を中心に雨が降りそうです。詳しくみていきましょう。■青森県で最大震度5強津波警報も4月20日（月）16時53分頃、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。気象庁によると、三陸沖を震源とする地震で、震源の深さは約10キロ、地震の規模（マグニチュード）は7.5と推定されます。震度5強の強い揺れを観測したのは青森県の階上町道仏です。その他、岩手沿岸北部、岩手内陸北