震度5弱を観測した青森・東北町では、七戸警察によりますと、20日午後5時半現在で地震による人的、建物被害ともに確認されていないということですが、被害状況を確認するため現在、パトカーで警察官が見回りを行っているということです。東北町役場の職員によりますと、地震発生時の状況について「大きな横揺れで、長い時間、体感で1分くらい揺れた」ということです。現在のところ、役場からの避難指示はでていないということです