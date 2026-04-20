猿橋賞に決まり、記者会見する今田由紀子さん＝20日午後、東京都千代田区優れた女性科学者に贈られる「猿橋賞」の今年の受賞者に、地球温暖化が異常気象に与える影響を分析した今田由紀子・東京大大気海洋研究所准教授（47）が選ばれた。主催する「女性科学者に明るい未来をの会」が20日、発表した。今田さんは、スーパーコンピューターを使って異常気象と地球温暖化の関係を調べる「イベント・アトリビューション」の手法を独