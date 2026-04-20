イランが米イスラエルとの停戦期間中、ミサイルや無人機の補充や施設の修復を急ピッチで進めている。戦闘終結へ向けた米国との再協議が模索される中、戦闘再開に備えた態勢立て直しや復旧能力をアピールし、米イスラエルをけん制する狙いがあるとみられる。（国際部吉形祐司）精鋭軍事組織「革命防衛隊」のマジド・ムサビ航空・宇宙軍司令官は１９日、地下施設とみられる兵器製造工場の映像を公表した。延々と続く通路や、顔