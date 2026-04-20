津波注意報が出ている宮城県内の在来線の情報です。【映像】地震＆津波の最新情報JR東日本によりますと、宮城県内のすべての路線で一時的に運転を見合わせて安全の確認を行っています。午後5時45分時点で、仙台と山形をつなぐ仙山線は順次運転を再開しています。（ANNニュース）