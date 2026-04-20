ファミリーマートは4月21日、プライベートブランド「ファミマル KITCHEN」から、「サンドイッチ工房Sandria(サンドリア)」監修商品など5種類を「自慢のハムサンド」として、全国のファミリーマートで順次発売する。「自慢のハムサンド」5種類発売○「サンドリア」監修商品が登場サンドリアは1978年に創業、札幌で初めての"24時間営業"の手作りサンドイッチ専門店で、旬の食材や多様な具材を使用したボリューム満点のサンドイッチが