来週からはいよいよゴールデンウィークです。観光業にとってはかき入れ時となりますが、震災で甚大な被害を受けた能登の中核、石川県七尾市の観光業は現在、どのような準備を進めているのでしょうか。震災で大きな被害を受けた石川県七尾市の和倉温泉。現在、一般客の受け入れを再開している施設は、22施設中、9施設にとどまっています。こうした中、去年8月に営業を再開した旅館に、ゴールデンウィーク期